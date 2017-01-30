الشباب يضم ثلاثي الهلال

متابعات – فجر :

وقعت إدارة نادي الشباب ممثلة برئيس النادي عبدالله القريني مع ثلاثي الهلال السابق المحور محمد القرني لمدة ستة أشهر مع أفضلية النادي في التجديد للاعب بنفس العرض في حال نجاحه لموسمين مقبلين، والمهاجم خالد كعبي والظهير الأيسر فهد غازي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بنظام انتقال الهواة كوّن الشباب ممنوع من التسجيل بأمر الاتحاد الدولي “فيفا”.

وكان الهلال قد أعلن الاستغناء عن الثلاثي صباح اليوم قبل توقيعهم للشباب، وسيشارك الثلاثي في تدريبات الشباب الْيَوْمَ الاثنين استعدادا لمواجهة التعاون التي ستقام بعد غداً الأربعاء على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة ١٧ من “دوري جميل” للمحترفين.

ولعب كعبي “٢٥ عام” مباراة واحدة مع فريقه السابق الهلال صنع فيها هدف واحد، بينما شارك غازي “٢٢عام” في ثلاث مباريات هذا الموسم، أما القرني “٢٧ عام” فلم يحصل على الفرصة خلال الموسم الجاري.