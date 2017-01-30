منظمة التعاون الإسلامي: حظر ترامب ‬يقوي شوكة دعاة الإرهاب

متابعات – فجر :

ذكرت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين أن الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السفر إلى الولايات المتحدة من سبع دول تضر بالحرب المشتركة على التطرف.

وأشارت المنظمة في بيان على موقعها “أن هذه الأعمال الانتقائية والتمييزية والتي من شأنها أن تُصعد من أواصر خطاب التطرف وتقوي شوكة دعاة العنف والإرهاب تأتي في وقت عصيب حيث مافتئت منظمة التعاون الإسلامي تعمل بجد بالتعاون مع جميع شركائها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل محاربة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره”.