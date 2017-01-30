ضبط مركبات مسروقة ومخالفين وكميات من المواد المخدرة في 4 عمليات منفصلة بـ”جازان”

واس-فجر:

تمكنت شرطة منطقة جازان من ضبط عدد من المخالفين والمركبات المسروقة، إضافة لضبط كميات من القات والحشيش المخدر ومصنع خمور به كميات من العرق المسكر، وذلك في أربع عمليات منفصلة في محافظات الداير والعيدابي والدرب وأبو عريش.

وبين مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي، أن الحملات اﻷمنية متواصلة بتوجيهات سمو أمير المنطقة وبمتابعه مدير الأمن العام ، وأنه باعتماد عنصر المفاجئة في هذه الحملات من حين لآخر يتم ضبط المخالفين ومروجي السموم واﻵفات وكل من يحاول العبث بالأمن.

وأثنى الدويسي، على جهود رجال اﻷمن والأجهزة المساندة في هذه العمليات، مشيداً في الوقت نفسه، بتعاون المواطنين مع رجال الشرطة والعمل يداً بيد خلال الحملات اﻷمنية.