متابعات-فجر:

تعد آنسي واحدة من اجمل المدن الفرنسية، آنسي تلك المدينة الفرنسية الرائعة التي تملك سحر خاص تقع إلى الشمال من جبال الألب، تبعد آنسي حوالي 35 دقيقة من جنيف في سويسرا حيث إنها من المدن التي تقع علي الحدود السويسرية.

قصر الديل

هي قلعة وسط قناة ثيو التي بنيت عام 1132م وكانت مقراً للورد انسي في القرن 12 وفي وقت لاحق أصبحت المقر الإداري لجنيف ثم أصبحت مبنى للمحكمة واخيراً صنفت بإعتبارها أثراً تاريخياً في عام 1900م وتضم متحف التاريخ المحلي

قلعة آنسي

تدعى هذه القلعة شاتو دي انسي وكانت فرع من بيوت سافوي في القرن 14-16 وتم شراؤها من قبل المدينة واستعادتها وحالياً اصبحت تضم معهد آنسي للموسيقى ومتحف الفن الشعبي لجبال الالب وفيه العديد من المنحوتات واللوحات الإقليمية وأما الأثاث الذي فيه يعود للقرن 19

شارع سانت كلير

ويعرف بشارع الرومانسية وفي هذا الشارع أقواس تكسبه شكلاً جمالياً جذاباً وتعود للقرن 17 و 18 وتحتوي على الكثير من المطاعم الراقية والمحلات الرائعة

القصر الإمبراطوري

أصبح هذا القصر فندق يبعد عن جنيف 40 دقيقة ويتمتع موقعه بالجو المشمس وإطلالته على جبال الألب الفرنسية ويضم 99 غرفة وجناح مع جميع المرافق الحديثة الموجودة على شواطئ بحيرة انسي و المطاعم التي لها إطلاله رائعة على البحيرة ومركز للياقة البدنية ومركز تجميل و21 قاعة للمؤتمرات مجهزة تجهيز كامل

جسر العشاق

وهو جسر يعود للقرن العشرين يمكنك ان تتمشى على هذا الجسر والتمتع برؤية الطبيعة الخلابة والتقاط الصور الجميلة و تعليق اقفال الحب