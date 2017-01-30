الأرصاد : سماء غائمة على الأجزاء الشمالية بالمملكة

متابعات -فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة الجوف ، وتوقعت أيضا سماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من شرق المملكة.

وتضمن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كــم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.