السجن والجلد لثلاثة رفقاء لإدانتهم بتعاطي المخدرات ومقاومة رجال الأمن بالمدينة

متابعات -فجر

قضت المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة حكماً بالسجن والجلد على ثلاثة مواطنين بعد إدانتهم بعدة جرائم منها تعاطي الحبوب المخدرة، ومقاومة رجال الأمن، وإطلاق النار، والإجبار على سحب مبالغ مالية من جهاز الصراف الآلي تحت تهديد السلاح.

تفصيلا ؛ورد بلاغ لمركز شرطة المطار من أحد المواطنين عن تعرضه للضرب وإطلاق النار على قدمه من مسدس من قبل رفيقه، وإجباره على التوجه لأحد أجهزة الصرف الآلي وسحب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

وبعد انتقال الجهات الأمنية لمنزل مطلق النار، تبين أن عراكا نشب بين الرفقاء الثلاثة، تسبب في إصابة المبلغ، فيما حاول أحدهم الهرب بعد مقاومة رجال الأمن.

و بتفيتش المنزل عثر على مقذوف ناري وآثار لطلقة نارية بالسجاد وحبوب يشتبه بأنها من الحبوب المحظورة، فيما أثبت التحاليل أن المصاب الذي بلغ عن الحادث يتعاطى الحبوب المحظورة.

وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المبلغ أربعة أشهر و200 جلدة ومنعه من السفر لحيازته الحبوب المحظورة وتعاطيها، والمتهم الثاني بالسجن 15 يوما و25 جلدة لمحاولة الهرب، فيما حكمت بالسجن على المتهم مطلق النار ثمانية أشهر و400 جلدة