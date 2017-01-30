التجارة: تشديد الرقابة على الأسعار لضبط أسعار السلع ومكافحة الغش التجاري

متابعات -فجر

اكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها لن تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة

ومن جانبه ، قال وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي، أن الوزارة تسعى لاستقرار أسعار السلع وتعدد مواردها، مضيفاً أن فرق الرقابة الوزارية تقوم بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.

وأشار إلى أنه في حال وجود ارتفاعات غير مبررة لأي سلعة فإنها تخضع للتقييم من قبل الوزارة، ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات.

وأضاف أن الوزارة تقوم بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.