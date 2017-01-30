وفاة وإصابة 11 شخص جراء حادث مروري بجدة

متابعات – فجر

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين اثر حادث انقلاب مركبة بتقاطع الملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال .

وبدورها ؛باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي في بمحافظة جدة بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة، بتقاطع الملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال، أسفر عنه 10 إصابات وحالة وفاة نتيجة للسرعة الزائدة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد، أن 5 فرق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة استجابة متقدّمة باشرت موقع الحادث ، حيث تم تقديم العناية الطبية والإسعافية للمصابين من قبل الفرق الإسعافية، تم نقل 6 إصابات إلى مستشفى الملك فهد العام، و4 إصابات -إلى مستشفى الملك عبد العزيز بجدة.

وحضر للموقع القائد الميداني بمحافظة جدة، معتز الباشا، وناشد المتحدث الرسمي جميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة .