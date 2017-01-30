معاقبة شاب بالسجن والجلد لابتزازه فتاة بصور ومقاطع

متابعات -فجر

قررت محكمة في جدة أخيرا معاقبة شاب سعودي بالسجن لمدة 4 أعوام وجلده 500 جلدة، وذلك بعد تورطه في علاقة غير شرعية مع فتاة عشرينية، حيث تبين أنه ابتزها بصورها ومقاطع فيديو ظهرت فيها مقابل تنفيذ طلباته، وأيضا الحصول على مبالغ مالية منها.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف قد تلقت شكوى من فتاة تفيد بأنها تتعرض للابتزاز من قبل الشاب، حيث طلب منها أن تمكنه من نفسها، بالإضافة إلى إعطائه مبلغا ماليا أو أنه سينشر صورها ومقاطعها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بررت الفتاة علاقتها بالشاب بأنه أقنعها برغبته في الزواج منها، وتبين لها لاحقا خداعه لها.

وأكدت مصادر امن تم القبض على المتهم، وبعد تحريز هاتفه المحمول وجدت صور للفتاة وكذلك مقاطع خاصة بها، حيث أحيلت أوراق القضية إلى المحكمة الجزائية، إذ وجه ناظر القضية للمدعى عليه تهمة ابتزاز الفتاة وتصويرها في أوضاع مخلة للآداب، وحيازة تلك الصور وتهديدها بها، وأصدر حكما يقضي بسجن الشاب 4 سنوات والجلد 500 جلدة.