مرور مكة تحجز مركبة وتغرم قائدها 900 ريال لسماحه لطفل بالقيادة

متابعات -فجر

قامت إدارة مرور العاصمة المقدسة،باستدعاء مالك المركبة التي ظهرت خلال مقطع فيديو، وكان يقودها حدث صغير،يجوب بها شوارع مكة المكرمة برفقة أصدقائه.

وقال الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة، العقيد مهندس فوزي الأنصاري، أنه تم استدعاء مالك المركبة وحجزها وإصدار مخالفة بقيمة 900 ريال بحق قائد المركبة لعدم حمله رخصة قيادة، إضافة إلى مخالفة تضامنية على مالك المركبة بقيمة 900 ريال أيضا.

وشدد الأنصاري، مالكي المركبات على عدم تمكين صغار السن من قيادة المركبات، لما في ذلك من المخاطر وتعريض أنفسهم وأرواح الآخرين والممتلكات إلى الخطورة وأمور لاتحمد عقباها.