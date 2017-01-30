مصرع 5 أشخاص في إطلاق نار على مسجد بكندا

متابعات -فجر

لفظ 5 أشخاص أنفسهم الاخيرة عندما فتح مسلحون النار على مسجد بمدينة كيبيك الكندية أثناء صلاة العشاء (يوم الأحد بالتوقيت المحلي، فجر الاثنين بتوقيت السعودية)، حسب ما أكده مسؤول من المسجد.

وقال شاهد عيان إن نحو ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصاً داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك، بحسب وكالة رويترز

وأوضح متحدث باسم الشرطة لشبكات التلفزيون المحلية سقوط قتلى، ولكن من غير أن يحدد عددهم، مشيراً من جهة ثانية إلى أن الشرطة اعتقلت شخصين بشبهة التورط في إطلاق النار، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المسجد.