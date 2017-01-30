أسباب السعال المزمن وطرق علاجه

متابعات-فجر :

من الأعراض المزعجة التي ترافق أمراض الشتاء هو السعال أو الكحة و هو الصوت الذي يخرج نتيجة لإلتهاب الجهاز التنفسي أي نتيجة لتهيج الأغشية التي تبطن مجاري الشعب الهوائية ، و عادة ما تكون الكحة ترافق يومان أو ثلاثة أيام أو إسبوع و هذا هو السعال الطبيعي ، و من ناحية يوجد هناك كحة مستمرة و تستمر لمدة ثلاث أسابيع و هذا ما نسميه السعال المزمن أو الكحة المستمرة ، و الكحة عادة تسبب إجهاد للمريض المصاب خصوصاً عند فترة النوم و يسبب إزعاجاً إذا كان المصاب يعمل فهي تؤثر على عمله لذلك هذه الكحة عند الشعور بها لا بد. من مراجعة الطبيب للتعرف على سبب الإصابة بالكحة المستمرة . أسباب الكحة المستمرة أو السّعال المزمن يعتبر إلتهاب الشعب الهوائية الناتج عن الإصابة بفيروس هو من أحد أسباب الكحة المستمرة الناتجة عن تهيج هذه االقصبات الهوائية لذلك لا بد من القضاء على الفيروس بأخذ العلاج المناسب . يعتبر مرض الربو أحد أسباب الكحة المستمرة نتيجة حساسية في القصبات الهوائية فمريض الربو يعاني من ضيق التنفس لذلك لا بد من الكحة المستمرة بسبب هذا المرض المزمن. يذكر إن الكحة تزداد في فترة النوم أو استنشاق الدخان و العطور و البخور فكلها تهجيج القصبات الهوائية و يمكن أن تسد المجاري التنفسية مما تتهيج الشعب الهوائية . إلتهاب الجيوب الأنفية ، يعاني البعض من التهاب و حكة في الجيوب الأنفية و تعمل على إفراز سوائل ( بلغم )تجري في مجرى الأنف الخلفي مما يسبب السعال المزمن للتخلص من هذ السوائل التي تجري في مجرى الحلق و مجرى الأنف الخلفي . حرقة المعدة و نقصد بذلك إرتجاع حموضة التي تفرزها المعدة فهي بشكل غير مباشر تعمل على تسبب حكة و تهيج في الشعب الهوائية حيث تصل حموضة المعدة لمجرى الحلق عند النوم والإستلقاء مما يسبب كحة و سعال في مجرى الحلق. و إرتجاع الحموضة المعوية تسبب إضطرابات و مشاكل في النوم بسبب السعال الذي يرافقه . و يعد أيضاً إلتهاب الرئتين أحد الأسباب التي تؤدي للكحة المستمرة و نذكر أيضاًً إن مريض السل يعاني من السعال المزمن بسبب فيروس يصيب الرئتين مما يؤدي إلى خروج الدم أثناء السعال و بالعادة فترة التخلص من المحة المستمرة تصل لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر . لذلك ينصح بالإستمرار في تناول الدواء في موعده حتى يخف آثار السعال و إن لم تتخلص من السعال لا بد من مراجعة الطبيب مرة أخرى .