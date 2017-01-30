نصائح هامة للعناية باليدين و الأظافر

متابعات-فجر :

جميع النساء بشكل عام يهتممن بجمال وجههن، أجسامهن، وأيديهن، ومن المهم العناية باليدين بشكل كبير حتى نحصل على النتيجة المطلوبة، فيمكن عمل العديد من الأمور والخلطات البسيطة السهلة التي يمكن من خلالها التمتع بأجمل لون لليدين، فيمكن من خلال العديد من الماسكات الحصول على لون وردي لليدين، ويمكن التمتع بجمالهن، مع الحرص على عدم إستخدام الكريمات التجارية التي تعمل على تجعيد اليدين بصورة أسرع عند الإنتهاء من إستعمال المنتج، ويمكننا من خلال هذه المقدمة البسيطة التحدث عن أهم وأنجح الخلطات التي يمكن الإستعانة بها للحصول على أقصى جمال لليدين، مع التأكيد على أن يدين الأنثى هي التي تكشف مدى أهمية اعتناء الأنثى بجمالها وبأنوثتها، فيمكن الحرص على الإعتناء باليدين من خلال العديد من الأمور الواجب التعرف عليها، ومراعاتها حتى نحصل على أفضل نتيجة: فيمكن في البداية فرك اليدين بثمرة الليمون، حتى يساعد على إزالة البقع، والحصول على أفضل نتيجة؛ بحيث يمكن فرك الليمون على المناطق الداكنة مع الحرص على تركه لمدة ربع ساعة على اليدين، ثم يوضع المقشر على اليدين، ويحرك برقة، مع العمل على غسل اليدين، ودهن القليل من الفازلين. أيضاً يمكن دهن (اليدين) بزيت الزيتون وتركه لمدة نصف ساعة، بعدها تغسل اليدين. ويجب التأكيد على أن أعمال المنزل تحتاج لتعرض اليدين لكمية كبيرة من الماء فيمكن وضع قفازات في اليدين لضمان عدم تعرضهم للماء، أو يمكن إستعمال زيت اللوز الحلو. ويجب التنويه بمحاولة الإبتعاد التام عن صابون غسيل الصحون لأنه يعمل على تنشيف اليدين، ويمكن عمل وصفة جميلة يمكن أن تعيد لليدين رونقهما يمكن عمل كمية مناسبة من الملح يغلى مع لتر من الماء لقليل من الوقت، بحيث يعمل على استعادة جمال اليدين، ينقع الخليط لمدة ربع ساعة، ويجب الإنتباه لتنشيف اليدين فوق تبليلهما بالماء؛ لأن بقاء الماء في اليدين يعمل على زيادة سرعة ترهلها وخشونتها، ويمكن أيضاً سحق الشعير ووضعه على اليدين، يتم تدليك اليدين بهما، وعدم لبس أي خواتم ضيقة أو أساور. مع التعويض عنها بالكريمات المغذية للبشرة. ويمكننا الآن أن نتعرف على بعض الوصفات التي من شأنها أن تعمل على زيادة نعومة اليدين، وجمالها، هي وصفة البطاطا، ووصفة الفواكه: أولاً سنتعرف على طريقة عمل وصفة جمال اليدين هي -وصفة البطاطا: المكونات: (3 ملاعق من الجليسرين، ملعقة من البطاطا التي يتم تصفيتها، مع ملعقة من عصير الليمون، والقليل من البنزوين). طريقة العمل: يتم احضار كل المكونات ووضعها في علبة، نضع في البداية الجليسرين مع عصير الليمون، حتى يتم خلطهم مع بعضهم البعض، واعطاء أفضل النتائج، وثم يضاف خلاصة البطاطا، مع البنزيون، ثم يوضع في علبة محكمة الاغلاق، ونستعملها بشكل متكرر. أما الوصفة الثانية هي – وصفة الفواكه: المكونات: (3 ملاعق من الجليسرين، 8 ملاعق من ماء الورد، مع القليل من الكحول النقية، وملعقة من عصير البرتقال الطازج، مع ملعقة من عصير الليمون، وملعقة من خل التفاح المركز). طريقة العمل: يتم وضع كل هذه المكونات في عبوة واحدة، مع العمل على خلطها جيداً مع بعضها. في النهاية، نكون قد تعرفنا على العديد من الأمور التي يمكن من خلالها الحفاظ على اليدين، والحصول على أفضل نتيجة، مع جمال اليدين، فيمكن معرفة بأن زيت الزيتون مفيد، خلطة الفواطه، خلطة البطاطا، عصير الليمون.