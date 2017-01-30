“الدفاع المدني” إنقاذ مواطن سقط داخل بئر بمحافظة “طبرجل”

متابعات-فجر :

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة طبرجل، أمس الأحد، من إنقاذ مواطن سقط في بئر قديمة داخل مزرعته.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش نمر الرويلي إن العمليات تبلغت عن حادث سقوط شخص داخل بئر قديمة بحي المنتزه وعند الوصول للموقع تبين أن الحادث عبارة عن سقوط أحد المواطنين في العقد الثالث من عمره في بئر قديمة مردومة داخل فناء مزرعته.

وأضاف أنه تم إنقاذه من قبل الدفاع المدني ونقل إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم وخرج بصحة جيدة.

ويهيب الدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين إتباع الإجراءات الهندسية اللازمة ومراعاة إرشادات السلامة أثناء العمل على ردم الآبار القديمة عند عدم الحاجة إليها.