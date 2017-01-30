استثناء حاملي البطاقة الخضراء من قرار “ترامب”

متابعات-فجر:

أكد مسؤول بارز في البيت الأبيض، أمس الأحد، أن الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول مواطني عدد من الدول الاسلامية الى بلاده لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الاقامة الدائمة على الاراضي الأمريكية،

وقال كبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس ان الحظر المؤقت “لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء.

إلا انه أكد في تصريحاته لشبكة “ان بي سي” ان اي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفةومن بينهم المواطنون الأميركيين سيخضعون لمزيد من التدقيق.

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول تقارير افادت ان الامر التنفيذي الذي اصدره ترامب الجمعة يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء خلافا لتوصيات وزارة الامن القومي

والبطاقة الخضراء وثيقة تصدرها وزارة الامن القومي تسمح للاشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالاقامة والعمل على الاراضي الاميركية، وهي تثبت ان حاملها مقيم بشكل دائم في البلاد وغالبا ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية.

واضاف بريبوس “نحن لم نعد هيكلة وزارة الامن القومي، وبالنسبة لحاملي البطاقة الخضراء فان القرار لا يؤثر فيهم”.

وبشأن تأثير قرار ترامب على المواطنين الاميركيين، قال “اعتقد انك اذا كنت مواطنا اميركيا تكرر زيارة ليبيا، فمن المرجح ان تخضع لمزيد من التحقيق عند وصولك الى المطار”.

كما لمح بريبوس إلى أن الحظر الحالي الذي يطاول مواطني العراق وسوريا وايران وليبيا والصومال والسودان واليمن، يمكن ان يتوسع ليشمل دولا اخرى.

واورد “قد نحتاج الى اضافة دول أخرى إلى الامر التنفيذي في المستقبل، ولكن لكي نتمكن من فعل ذلك بشكل سريع .. بدأنا بهذه الدول السبع”.