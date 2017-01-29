ضبط مقيم آسيوي يدير مصنعاً للخمور ب “حفر الباطن”

متابعات-فجر :

ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحفر الباطن مقيما من جنسية آسيوية يدير معملاً للخمور داخل إحدى محطات المحروقات على الطريق العام، بعد كمين نصب له بالتعاون مع الجهات الأمنية.

حيث عثر بداخل إحدى غرف المحطة على جالونات معبأة بمادة“ العرق المسكر ” وأخرى جاهزة، وأحيل إلى الجهات الأمنية لاستكمال التحقيق معه.

و أوضح المتحدث الرسمي بفرع المنطقة الشرقية ناصر الخالدي أن التنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة حفر الباطن والشرطة أسفر عن ضبط معمل الخمور، الذي عثر بداخله على كمية من الخمور الجاهزة للترويج، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصنيع.