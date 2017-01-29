غانا تطير إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

متابعات – فجر

أنهى المنتخب الغاني مغامرة منتخب الكونغو الديمقراطية وأطاح به من بطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين المقامة حالياً بالجابون بعدما تغلب عليه 2 / 1 اليوم الأحد في دور الثمانية للبطولة، ويلتقي المنتخب الكونغولي في المربع الذهبي للبطولة مع نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل، ويدين المنتخب الغاني بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى الشقيقين أندريه وجوردان آيو واللذين سجلا هدفي غانا في هذه المباراة ليقودا الفريق إلى المربع الذهبي.

وهذه هي النسخة السادسة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الغاني للمربع الذهبي بالبطولة القارية، وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم التفوق الواضح للمنتخب الكونغولي الذي فشل في ترجمة هذا التفوق إلى أهداف، وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب الغاني وترجم الفريق هذا التحسن إلى هدف التقدم الذي سجله جوردان آيو في الدقيقة 63 فيما تعادل باول خوسيه مبوكو سريعاً للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 68، ولكن أندريه آيو سجل هدف الفوز للمنتخب الغاني من ركلة جزاء في الدقيقة 78 .