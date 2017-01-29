مايكروسوفت تكشف حجم مبيعات نظارتها للواقع المعزز

متابعات – فجر :

قالت شركة مايكروسوفت إن مبيعات نظارة الواقع المعزز التابعة لها HoloLens تجاوز الآلاف، وذلك بعد عدة أشهر من إطلاق نسخة المطورين للجهاز لبعض الأسواق الرئيسية.

وذكر أحد المسؤولين بالشركة أن المبيعات ليست بالملايين، وأن نسبة الآلاف كافية للشركة في الوقت الحالي، حيث قال: “نحن لا نسعى لبيع مئات الآلاف أو الملايين أو أي شيء، إنها باهظة الثمن، وهي ليست متاحة بأعداد ضخمة، لذلك نحن سعداء بمستوى المبيعات لدينا، ولا أستطيع أن أقول أي شيء عن الأرقام، ولكن المبيعات تجاوزت الآلاف بل مئات الآلاف وهو شيء جيد”.

يذكر أن نظارة الواقع المعزز من مايكروسوفت تأتي بسعر 3000 دولار، فيما لا تقوم مايكروسوفت بالتسويق لها بشكل كبير لجميع المستخدمين حول العالم، وهو الأمر الذى يفسر حالة المبيعات المنخفضة للنظارة الذكية، ومع ذلك فقد أكد مسؤول من مايكروسوفت أن الشركة لن تطلق HoloLens كعلامة تجارية، ولكنها ستطلق بعض النسخ الأرخص منها في المستقبل، حيث من المنتظر أن تكون هناك العديد من الإصدارات.