السفارة الأمريكية بالمملكة تعلن حجب تأشيرتها عن مواطني سبع دول

متابعات – فجر :

أوضحت السفارة الأميركية بالرياض وقنصليتها بجدة والظهران، أنه وتطبيقا للقرار التنفيذي بشأن الحماية من الإرهاب الصادر من حكومتها في 27 يناير، تم إيقاف إصدار تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة عن مواطني سبع دول، وهي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن حتى إشعار آخر.

وطلبت السفارة في بيان نشر على موقعها الرسمي من كل مواطني الدول السبع المعنية عدم تحديد ميعاد لتأشيرة السفر ولا دفع أي رسوم، وإن كان لديك ميعاد بالفعل فلا تذهب لحضوره، فلن يسمح لك بالدخول إلى السفارة أو القنصلية. وفي حال وجود أي معلومات أو تغييرات جديدة تؤثر على المسافرين إلى الولايات المتحدة سيتم الإعلان عن طريق السفارة أو موقعها الرسمي في أقرب وقت.