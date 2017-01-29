جوجل تحدّث متصفح “كروم” بميزة تحذر من المواقع الخبيثة

متابعات – فجر :

دشنت شركة جوجل نسخة جديدة من متصفحها “كروم” والتي توفر للمستخدمين الكثير من التحسينات والمميزات التي تهتم بجانب الأمان بشكل رئيسي، حيث أصبح المتصفح يوفر للمستخدمين تحذيرين عند الدخول إلى مواقع تبادل البيانات الحساسة بطريقة غير آمنة، فضلاً عن تسريع عمليات تحميل الصفحات عند التحديث.

ومن المقرر أن تعرض النسخة الجديدة من المتصفح عبارة Not secure بجانب اسم نطاق الموقع الذي يزوره المستخدم، إذا كان هذا الموقع يستخدم بروتوكول HTTP ويجمع بيانات حساسة مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، فضلاً عن عرض إشارة تعجب للتحذير من أنه غير آمن في حال يتم تبادل بيانات حساسة، مع ملاحظة أن متصفح كروم يظهر كلمة “Secure” عند دخول المستخدم لموقع يعتمد على بروتوكول HTTPS الآمن لإعطاء المستخدم قدراً من الطمأنينة.

كما وفرت النسخة الجديدة من جوجل كروم للمستخدمين تحسين إعادة تحميل الصفحات وزيادة سرعتها بمقدار 28%، طالما أن هذه الصفحة تم تحميلها مسبقاً، وذلك نتيجة إرسال طلبات أقل بنحو 60% للمخدم من خلال التأكد من توافر نسخة مخبأة متاحة للاستخدام، وهو ما تظهر ميزته بشكل كبير عند استخدام كروم على نظام أندرويد أو عند استخدام إنترنت بطيء.

كما كشفت جوجل أن هذا التحديث يتغلب على أكثر من 20 ثغرة أمنية تم العثور عليها، ودفعت الشركة مقابلها مكافآت مالية تصل إلى 54 ألف دولار لبعض الباحثين الأمنيين الذين عثروا عليها، ويمكن للمستخدمين الآن الحصول على النسخة الجديدة بكل سهولة.