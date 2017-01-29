الإمارات تقرر منح الزائرين الروس تأشيرات دخول لدى وصولهم

متابعات – فجر :

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت منح مواطني روسيا الاتحادية تأشيرات دخول لدى وصولهم إلى البلاد في محاولة لتعزيز السياحة والتجارة.

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي وافق على قرار لمجلس الوزراء يوصي بمنح رعايا روسيا تأشيرة دخول فور وصولهم إلى البلاد. ولم يذكر التقرير موعد سريان هذا الإجراء.

وقررت دولة الإمارات في سبتمبر الماضي منح حاملي جوازات السفر الصينية تأشيرات دخول لدى وصولهم. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن أكثر من 600 ألف سائح روسي زاروا دولة الإمارات خلال العامين الماضيين.