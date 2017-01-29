حائل: هيئة السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب الوهمية

متابعات – فجر :

حذر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل مجتمع المنطقة من التعامل مع الإعلانات والعروض السياحية الوهمية التي يروج لها بعض المجهولين الذين يدعون انتماءهم لمكاتب سفر وهمية، ويروجون لرحلات دولية منخفضة التكاليف بغرض استغلال راغبي السفر والسياحة.

وقال م. فيصل المدني المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل أن الهيئة تقوم بجولات تفتيشية ورقابية بشكل مستمر للحد من الممارسات التسويقية الفردية والمكاتب الغير نظامية.

ودعت الهيئة إلى عدم التعامل إلا مع المكاتب المرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.