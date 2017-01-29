شرطة الرياض تقبض على عصابة قامت بسرقة وافد

متابعات – فجر

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص (سعوديان و صومالي) في العقد الثالث من العمر إثر قيامهم مجتمعين بالدخول على أحد الوافدين في مقر عمله و ادعائهم بأنهم رجال أمن و ضربه وتفتيشه وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته.

وبتكثيف البحث والتحري عن الجناة أشارت المعلومات إلى تورط الأشخاص المنوه عنهم بالحادثة

جرى العمل على إعداد الخطه اللازمة للإيقاع بهم حيث تم ضبطهم وإيداعهم مركز الشرطة المختص

وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم، وبتركيز التحقيق معهم أقر أحدهم بارتكابه 15 حادثة سلب ونشل تحت تهديد السلاح منفرداً قيدت جميعها ضد مجهول وتطابقت أقواله مع ما هو مقيد في سجل البلاغات

كما جرى إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.