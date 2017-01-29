الملك سلمان يرعى مؤتمر نزاهة الدولي الثاني بالرياض

متابعات – فجر

يرعى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، الذي يعقد خلال الفترة من 23-24 جمادى الأولى 1438هـ وتنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بمدينة الرياض، بمشاركة مختصين وخبراء في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل المملكة وخارجها.

ويناقش المؤتمر من خلال عدة جلسات مفتوحة وورش عمل محاور تتعلق بالحوكمة، والشفافية، والمساءلة في القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي واسترداد الموجودات، فضلا عن عرض تجارب لأفضل الممارسات الدولية في تلك المجالات.

وبهذه المناسبة، عبَّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د.خالد المحيسن، عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة (2030)، وانطلاقاً من إدراك المملكة لتأثير الفساد على أي مجتمع، وحرصها على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية، وسعي المملكة في تفعيل شراكتها الدولية الخاصة بالاتفاقيات في هذا المجال وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمنت تنظيم الدول الأطراف المؤتمــرات الإقليمية والدولية لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر، يأتي امتداداً للمؤتمر الدولي الأول الذي عقد خلال الفترة من 24-25 جمادى الأولى 1436هـ، وشارك فيه نخبة من الخبراء والأكاديميين من داخل وخارج المملكة.