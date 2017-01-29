أمانة المدينة تستكمل مشاريع درء السيول بـ 34 موقعًا

متابعات – فجر

استكملت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وتعديل المناسيب الأسفلتية لـ34 موقعاً.

وذكر وكيل الأمين للمشاريع م. عدنان السيد أنه تم إنشاء عدد من الأعمال الصناعية في محور درء أخطار السيول بتنفيذ عبارات وحمايات للطرق والأودية داخل المدينة وخارجها منها عبارة طريق الأمير نايف بن عبد العزيز حيث تم الانتهاء من تنفيذ ما يربو عن (1200) م طولي من إجمالي طول العبارة البالغ (4300) م والمستهدف إنهاؤه في الفترة الحالية بإجمالي طول (1050) م لتسهم في تصريف مياه الأمطار بمخططات الملك فهد ومخطط المنح بالحرة الشرقية وصولاً الي وادي قناة، وأضاف “استكمالاً لجهود الأمانة الرامية لإنشاء شبكات متكاملة لتصريف مياه الأمطار باستخدام الحفر المكشوف بالإضافة إلى نظام الثقب الأفقي حماية لأصول شبكة الطرق القائمة وتجنب الحفر المكشوف في المناطق ذات الازدحام المروري ووسط الأحياء فقد تم الإنتهاء من تنفيذ خطوط تصريف رئيسية وفرعية ومناهل تجميع لعدد من مواقع التكورات منها طريق الملك سعود بإجمالي طول (1200 م.ط)، وتستهدف المرحلة الثانية معالجة تكورات بلغت أطوالها (600 م.ط) ، بالإضافة الي تعديل أرصفة الجزيرة الوسطية لمنع تجمعات مياة الأمطار على حافة وجوانب الطرق الرئيسية منها طريق الإمام البخاري ويجرى حالياً معالجة تكورات طريق الملك عبدالعزيز، وبذلك يكون جملة ما تم إنشاؤه (3500 م.ط) من إجمالي أطوال مستهدفة بلغت ( 5000م.ط)، كما أنه تم معالجة العديد من التكورات من خلال تعديل مناسيب الطبقة الإسفلتية لما يربو عن (34) موقع بلغ إجمالي أطوالها (45.218) م. ط.