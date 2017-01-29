3 إصابات جرّاء حريق مستشفى الطائف ونقل عدد من المرضى

أوضح الناطق الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف عبد الهادي الربيعي إن غرفة المراقبة والسيطرة بمجمع الملك فيصل الطبي تلقت بلاغا عند الساعة الثامنة و٣٢ دقيقة صباح اليوم الأحد عن وجود حريق في إحدى الغرف بقسم الباطنة “رجال” التي تضم أحد المرضى النفسيين، وتم تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقة وتنفيذ عملية اخلاء باحترافية داخل المستشفى أسهمت في إخلاء ٨٥ مريض من القسم المتضرر والأقسام المجاورة إلى مواقع آمنة داخل المستشفى وأعطت أولوية لسلامة المرضى، حيث قامت فرق الدفاع المدني بأعمالها في السيطرة على الحريق المحدود في إحدى الغرف بالدور الثالث فيما ركزت الفرق الطبية داخل المستشفى على سلامة المرضى وسرعة اخلائهم واحتواء الوضع وفقا لخطط الطوارئ.
فيما جهزت صحة الطائف ٢٠ فرقة إسعافية إلى جانب فرق الجهات المشاركة احترازياً، وتمت السيطرة التامة على الوضع القائم دون نقل حالات خارج المستشفى، ونتج عن الحريق ثلاث اصابات طفيفة جدا تم التعامل معها بقسم طوارئ المستشفى، وجاري العمل على اعادة المرضى لمواقعهم بعد عزل الجزء المتضرر والتأكد من سلامة كافة الأقسام.
من جهة أخرى، ذكر الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني على موقع “تويتر” أن مدني الطائف باشر بلاغًا عن تصاعد دخان في مستشفى الملك فيصل، وتم إخلاء 75 حالة دون إصابات.