أمانة المدينة تُدشّن أول حديقة لعربات الأطعمة

متابعات – فجر

اعتمدت أمانة المدينة المنورة حديقة سكة حديد الحجاز كأول حديقة لعربات الأطعمة، وهي المبادرة التي تقدم بها الشباب والفتيات مؤخرا، وقاموا بتنظيم تجمع لهم من خلال حساب خاص على “تويتر” لتسجيل المشاركين والمشاركات والبدء بخطة عمل تكفل الترخيص لمشروعهم ونجاحه ، وأكد م.محمد سليهم وكيل الأمانة للخدمات، أن الترخيص للعربات ودعم الشباب يأتي استشعارا للمسؤولية المجتمعية في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة من الأفراد السعوديين، وإتاحة الفرصة لهم في مزاولة هذا النشاط وفق ضوابط تضمن صحة وسلامة الأطعمة المقدمة، داعياً أصحاب العربات إلى سرعة استكمال إجراءاتهم لممارسة نشاط بيع الأطعمة والوجبات السريعة بشكل نظامي.