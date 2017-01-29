ضبط 835 ألف حبة مخدرة داخل أكياس غراء بلاط في مستودع بالرياض

ممتابعات -فجر

أكد الناطق الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالعزيز بن كدسه بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة , توفرت معلومات للمديرية مفادها وجود خليه يمتهن عناصرها التنسيق مع أعوانهم بالخارج لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة وإستلامها بالداخل، ونتيجة لذلك أكدت المعلومات تمكن عناصر تلك الخليه من تهريب كمية من الحبوب المخدرة ووصولها إلى مدينة الرياض .

وتم تشكيل فريق عمل أمني ميداني لمتابعة ذلك والتحري والمتابعة , وتم الوصول لتلك الكمية مخزنة بأحد المستودعات بمدينة الرياض وبمداهمة المستودع تم العثور على كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بطريقة إحترافية داخل أكياس غراء بلاط بلغت (835.900) حبة و ضبط مستقبلها (سوري الجنسية) , ولازالت المتابعة مستمرة للوصول لأعوان الخلية خارج المملكة.