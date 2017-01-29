الصحة :تسجيل حالتي إصابة بكورونا في الطائف والخرمة

متابعات _فجر

سجل مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة حالتي إصابة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط ” كورونا ” حيث كانت الإصابة الأولى لمواطن يبلغ ٧٥ عاماً في الطائف وهو من الحالات الأولية المخالطة مباشرة للإبل ، واشارت إلى أن حالته حرجة في أحد مستشفيات الطائف الحكومية .

كما سجلت الحالة الثانية في محافظة الخرمة لمواطنة بلغ عمرها ٧٤ عاماً إذ ظهرت عليها الأعراض المرضية وأدخلت مستشفى حكومي بالخرمة وما زالت حالتها حرجة .

واوضح مركز القيادة والتحكم أن حالة سابقة سجلت تماثلت للشفاء لامرأة بلغ عمرها ٧٠ عاماً في بريدة ، ولَم تسجل أي حالة وفاة ّ