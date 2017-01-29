مصرع شخص وإصابة 10 اثر انقلاب مركبة بجدة

متابعات -فجر

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 أخريين في حادث انقلاب مركبة في جدة

تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة ٩٩٧ بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة، الساعة 2.34، صباح اليوم، الأحد، تقاطع الملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال.

وأسفر الحادث عن 10 إصابات وحالة وفاة نتيجة للسرعة الزائدة.

ومن جهته ، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد، أن 5 فرق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة استجابة متقدّمة باشرت موقع الحادث، حيث تم تقديم العناية الطبية والإسعافية للمصابين من قبل الفرق الإسعافية، تم نقل 6 إصابات إلى مستشفى الملك فهد العام، و4 إصابات -إلى مستشفى الملك عبد العزيز بجدة.

وحضر للموقع القائد الميداني بمحافظة جدة، معتز الباشا، وناشد المتحدث الرسمي جميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة.