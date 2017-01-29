اجراء 78526 فحص مخبري واستقبال 954 متبرع بالدم بمستشفى الملك عبدالله خلال ثلاثة شهور

متابعات -فجر

تعد مستشفي الملك عبدالله ببيشة من كبري مستشفيات منطقة عسير ، حيث انها مستشفي مرجعي للمستشفيات ال 6 التابعة لصحة بيشة ، وتبلغ الطاقة السريرية لجميع المستشفيات في الصحة ببيشة اكثر من 700 سرير .

وقد اعلن مستشفي الملك عبدالله عن احصائية خلال الثلاث شهور الاخيرة من العام المنصرم 2016م وشملت الإحصائية جميع الأقسام وهي؛

– قسم الطواريء تشمل 36466 مراجع

-العيادات الخارجية وتشتمل علي اكثر من 25 غرفة عيادات : 19945 مراجع

-قسم العمليات يضم 6 غرف عمليات : 1401 عملية وكان منها 487 عملية نفذت من خلال برنامج جراحة اليوم الواحد .

-قسم الولادة : 997 ولادة منها 323 تمت ولادة قيصرية ويضم قسم الولادة عدد 7 غرف ولادة وجميعها تعمل بكفاءة وفق معايير الجودة ومكافحة العدوي المنفذة من قبل وزارة الصحة

-قسم العناية المركزة لحديثي الولادة : 287 حالة تنويم

-قسم التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي : 6053 مراجع

– بنك الدم استقبل خلال نفس الفترة 954 متبرع ، فيما استقبل قسم تخطيط القلب 468 مراجع

– قسم المختبر ويقوم باجراء التحاليل علي عدد من التخصصات ( احياء دقيقة – كيمياء حيوية -امراض الدم – علم الامراض – علم الانسجة ) واجريت في المختبر عدد 78526 فحص مخبري .

-اقسام الاشعة فهي من الاقسام التي تضم اجهزة حديثة ذات مواصفات عالمية وتضم ( اجهزة اشعة ثابتة – 2 جهاز رنين مغناطيسي -2 جهاز اشعة مقطعية -2 جهاز موجات صوتية -1جهاز طب نووي – 1جهاز بنوراما – 1جهاز اشعة كثافة العظم – 1 جهاز اشعة تداخلية – وجهاز واحد لتصوير الثدي ) وقد اجري القسم اكثر من ( 23700 ) فحص اشعاعي خلال نفس الفترة .