الدويسي يطمئن على الطفلتين اللتين تعرضتا لاعتداء من الخادمة الإثيوبية

متابعات _فجر

قام مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي،بزيارة الطفلتين اللتين تعرضتا لاعتداء ومحاولة قتل من قِبل عاملة منزلية إثيوبية أول من أمس (الجمعة)، بمستشفى الملك فهد بجازان للاطمئنان على صحتهما.

واكد الدويسي خلال الزيارة عن متابعة أمير المنطقة ومدير الأمن العام للتحقيقات الخاصة بالقضية وحالة الطفلتين وأمهما، مبيناً أنه تم إيداع الخادمة الإثيوبية في سجن النساء بجازان لحين انتهاء التحقيقات معها في الحادثة وإيضاح دوافعها وأسبابها.

يذكر ان عاملة منزلية إثيوبية قد اعتدت في إحدى قرى منطقة جازان بالضرب على طفلتين وأمهما٬ في محاولة منها لقتلهن، قبل أن يتدخل الجيران لإنقاذهن وتخليصهن من يدها٬ وإسعافهن إلى المستشفى؛ نتيجة ما تعرضن له من إغماءات وكسور بالرأس.