مواطن يعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى خلال حفل زواج

متابعات _فجر
تنازل مواطن في منطقة تبوك، أمس السبت، عن قاتل ابنه الذي توفي في مشاجرة قبل خمس سنوات بمحافظة البدع لوجه الله تعالى.
وأعلن المواطن التنازل خلال حفل زواج أحد أبنائه؛ حيث أكد أنه سيوثق لاحقاً تنازله عن القاتل بشكل رسمي في المحكمة العامة.
متابعات _فجر
تنازل مواطن في منطقة تبوك، أمس السبت، عن قاتل ابنه الذي توفي في مشاجرة قبل خمس سنوات بمحافظة البدع لوجه الله تعالى.
وأعلن المواطن التنازل خلال حفل زواج أحد أبنائه؛ حيث أكد أنه سيوثق لاحقاً تنازله عن القاتل بشكل رسمي في المحكمة العامة.
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