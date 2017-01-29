مواطن يعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى خلال حفل زواج

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تنازل مواطن في منطقة تبوك، أمس السبت، عن قاتل ابنه الذي توفي في مشاجرة قبل خمس سنوات بمحافظة البدع لوجه الله تعالى.

وأعلن المواطن التنازل خلال حفل زواج أحد أبنائه؛ حيث أكد أنه سيوثق لاحقاً تنازله عن القاتل بشكل رسمي في المحكمة العامة.