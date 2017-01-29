الأمن الأردني يضبط رجل ارتبط بـ 250 فتاة عبر عقود زواج مزورة

متابعات -فجر

القي الأمن الأردني، القبض على رجل ارتبط بـ 250 فتاة عبر عقود زواج مزورة و”قراءة فاتحة”.

واكد الملازم أول في وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام الأردني حسين العفيف بحسب وسائل إعلام أردنية محلية إن الرجل ارتبط بـ45 فتاة خلال 4 أشهر، وأضاف العفيف أن “المحتال” متزوج ولديه أبناء من زوجته الحقيقية.

وأضاف العفيف بأن أغلب ضحايا هذا المحتال من الفتيات اللاتي يعتقدن أن “قطار الزواج” فاتهن، حيث يقوم بإقناعهن بأنه شاب ثري، وأوضح المصدر الأمني أن الرجل كان يتقدم لطلب يد الفتيات من أهاليهن بشكل مباشر، ليوهمهم أنه شاب صادق، ثم يبدأ بطلب الأموال من الفتيات بحجة الحجز على أمواله، مشيراً إلى أن إحدى الضحايا قدمت له مبالغ تجاوزت 18 ألف دينار “25 ألف دولار”.