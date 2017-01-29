“الجيش اليمني” يتقدم في جبهة “مقبنة” ويواصل تمشيط أحياء مدينة “المخا”

متابعات-فجر :

سيطرت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة، أمس السبت، على جبل المريكب وجبل المرايغة في عزلة اليمن بمديرية مقبنة غربي تعز.

وأكد تقرير صادر عن المحور العسكري بتعز مقتل 6 وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في المعارك التي دارت مع قوات الجيش اليمني والمقاومة.

وأوضح التقرير أن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة هجوم للميليشيا الانقلابية في الصياحي و” أكمة اعلأ ” في الضباب ، تحت غطاء ناري كثيف أجبرت فيه عناصر الميليشيا على التراجع والفرار مخلفين خسائر في الأرواح.

وتواصل قوات الجيش اليمني تمشيطها للأحياء السكنية من عناصر الميليشيات التي لازالت في بعض المباني، وتعمل الفرق الهندسية على نزع وتفكيك حقول الألغام التي زرعتها المليشيا بتعز.

وأشار التقرير إلى مقتل اثنين وإصابة 8 من أفراد الجيش اليمني في مواجهتها مع الميليشيات الانقلابية.