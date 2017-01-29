“جوجل” تطلق النسخة 56 للمتصفح “Chrome” يحتوي على مميزات وإضافات جديدة

متابعات-فجر :

أطلقت شركة جوجل النسخة الأحدث 56 من متصفحها للويب المسمى كروم chrome لأنظمة ويندوز وماك ولينكس وأندرويد، وتحتوي هذه النسخة على عدد من المميزات والإضافات مثل ظهور تحذير جديد للمواقع التي تعمل على جمع كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان ولا تستخدم بروتوكول الاتصال المشفر HTTPS.

كما عملت الشركة على تحسين أداء المتصفح بشكل كبير وزيادة كفاءة عملية إعادة تحميل الصفحات، إلى جانب مجموعة كبيرة من المميزات المهمة بالنسبة لمطوري التطبيقات والإضافات.

ويعتبر كروم أكثر من مجرد متصفح بل يرتفي ليكون بمثابة منصة رئيسية لمطوري الويب مع استعماله من قبل أكثر من مليار مستخدم حول العالم، إلى جانب امتلاكه للعديد من الإضافات والتحسينات التي ينبغي على المطورين مواكبتها للتأكد من انهم يستغلون كل شئ متاح ضمن هذه المنصة.

وتعمل النسخة الحالية على تحديد صفحات الويب التي تقوم بجمع كلمات السر أو بطاقات الائتمان وتستخدم بروتوكول الاتصال غير المشفر HTTP على انها غير آمنة ضمن شريط العنوان، والإشارة عبر علامة خضراء تحمل تسمية “آمن” للمواقع التي تستخدم بروتوكول التشفير HTTPS.

ويعتبر بروتوكول HTTPS بمثابة نسخة أكثر أمناً من بروتوكول HTTP المستخدم على شبكة الإنترنت لربط المستخدمين بمواقع الويب، وتعد تدابير الاتصالات الآمنة ضرورية جداً لتقليل الخطر على المستخدمين من حيث تعرضهم لحقن المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى التنصت والهجمات على البيانات.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات مماثلة قامت بها شركة موزيلا، التي أصدرت النسخة 51 من متصفح فايرفوكس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتعتزم شركتا جوجل وموزيلا مستقبلاً تحديد جميع المواقع التي تستعمل بروتوكول HTTP على أنها غير آمنة لحث الشركات للتحول إلى HTTPS.

وترغب شركة جوجل أيضاً بتغير مؤشر الأمان لمواقع HTTP إلى المثلث الأحمر اللون المستخدم حالياً للدلالة على وجود مشكلة في مواقع HTTPS، كما حصل المتصفح على تحسينات من ناحية إعادة تحميل الصفحات.

ويتطلب هذا الأمر تحققاً من خادم الويب فيما إذا كانت الموارد المخبأة ما زالت صالحة للاستعمال والتحقق من ذلك، وقد أصبحت هذه العملية أسرع الآن بنسبة 28 في المئة وخفضت عدد طلبات التحقق من خادم الويب لأقل من 60 في المئة.

وأنفقت شركة جوجل مكافآت لاكتشاف ثغرات تضمن سلامة هذه النسخة بما لا يقل عن 54 ألف دولار، وتعمل الشركة على إطلاق نسخة جديدة من متصفحها كل ستة أسابيع، وتصل النسخة القادمة التي تحمل رقم 57 في أوائل شهر مارس القادم.