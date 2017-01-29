مقتل 4 عسكريين و 20 مسلحاً في عمليات عسكرية للجيش المصري

متابعات-فجر :

أعلن الجيش المصري،أمس السبت ، أن القوات التابعة له تمكنت من تصفية 20 عنصرا من التشكيلات الإرهابية في عمليات نفذها وسط سيناء وفي شمالها.

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، في بيان، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني نفذت، في شمال سيناء، سلسلة مداهمات تمكنت خلالها من تدمير عربتين مفخختين و6 عربات دفع رباعي و3 دراجات بخارية، والقضاء على مسلح والقبض على 24 آخرين، واكتشاف وتدمير نفقين.

كما نفذت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني في وسط سيناء سلسة مداهمات أسفرت عن القضاء على عنصر في تشكيلات إرهابية وإصابة 7 آخرين، والقبض على 12 فردا يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية، وذلك بالإضافة إلى تدمير مخزنين للعبوات الناسفة، وورشتين تستخدمان في تصنيع العبوات الناسفة، وتدمير 20 دائرة كهربائية بالمفجر تستخدم في إنتاج المتفجرات.

أما الخسائر في صفوف القوات المصرية، فقال الرفاعي إن هذه العمليات أدت إلى مقتل 4 عسكريين، منهم ضابطان، نتيجة انفجار عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك .

وأضاف بيان الجيش أن “قوات إنفاذ القانون تواصل تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والتصدي للمخربين والمهربين والعناصر الإجرامية”.

يذكر أن مصر تمر حاليا بموجة غير مسبوقة من العنف تعصف بالبلاد منذ إسقاط نظام الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، المدعوم من القوى الإسلامية، وعلى رأسها جماعة “الإخوان المسلمون”، في صيف العام 2013.

وتحولت شبه جزير سيناء إلى النقطة الأسخن في مصر، تتمركز فيها تشكيلات مسلحة غير شرعية تعتبرها سلطات البلاد إرهابية.

وأدت الهجمات المستمرة التي ينفذها المسلحون بصورة شبه يومية على مواقع الجيش ومراكز الشرطة إلى مقتل المئات من قوات الأمن.

ومعظم هذه الهجمات يقف وراءها تنظيم “أنصار بيت المقدس”، الذي غير سابقا اسمه لـ”ولاية سيناء” وأعلن عن مبايعته لتنظيم “داعش” المصنف إرهابيا على المستوى العالمي.