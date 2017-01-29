داعش يعلن حالة الطوارئ في “نينوى” عقب هروب مسؤولة كتيبة بملايين الدولارات

متابعات-فجر :

أعلن تنظيم داعش الإرهابي حالة الاستنفار الأمني، عقب نجاح مسئولة كتيبة الخنساء في الهروب ومعها عدد من العناصر النسائية التابعة لداعش، بعدما قاموا بسرقة ملايين الدولارات من التنظيم.

جدير بالذكر أن كتيبة الخنساء هى كتيبة نسائية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وتعد مسئولة الكتيبة التي استطاعت الهرب مؤخرًا من محافظة نينوي، هى المخول لها تدبير شئون النساء في داعش، من توزيعهن وتجنيدهن ومتابعة قيامهن بأداء الأدوار التي يكلفن بها، بخلاف الإشراف على شؤنن الانتحاريات منهن.

أكد مصدر بمحافظة نينوى أن الهاربات وعددهن أربعة نساء بخلاف مسئولة الكتيب قد اتجهن من قضاء البعاج غربي نينوى إلى سوريا، حيث يحتمل أن يحاولن دخول الأراضي السورية هربًا من عناصر التنظيم في العراق.

يذكر أن داعش نشر عناصره بالمحافظة وعلى الحدود، بحثًا على الهاربات وفي حال العثور عليهن ربما يتعرضن لعقوبة الموت حرقًا أو ذبحًا.