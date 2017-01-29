نقل مقر اجتماعات ” مجلس النواب اليمني” إلى عدن

واس-فجر :

قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، نقل مقر اجتماعات البرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن الرئيس هادي أصدر القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2017م بناء على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واستنادا إلى نص المادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني، وأن القرار جاء نتيجة للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم امكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.