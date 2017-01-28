الهلال يتربع على قمة دوري جميل بفوزٍ على الاتفاق

متابعات – فجر

خرج “الزعيم” من عنق الزجاجة اليوم السبت في استاد الأمير محمد بن فهد الرياضية بالدمام أمام الاتفاق وحقق فوزاً صعباً ١-صفر، ثأر به من خسارة الدور الأول ليعزز موقعه في صدارة سلم الترتيب بوصوله للنقطة ٤٠ وسط حضور ١٤٦٤٠ مشجعاً، فيما بقي “فارس الدهناء” على ٢١ نقطة في المركز السادس، وقدم “الأزرق” مباراة جيدة خصوصاً في أول شوط وكان هو الطرف الأفضل وكان بإمكانه أن يخرج منتصراً بنتيجة أكبر لكنه اصطدم بتألق الحارس احمد الكسار الذي دون اسمه كأحد نجوم المباراة بعد تصديه لأهداف محققة من بينها ركلة جزاء احتسبها الحكم الألماني فيليكس بريش وسددها المهاجم السوري عمر خريبين حاول من خلالها أن يطرق أبواب قلوب أنصار الهلال بتسجيله أول أهدافه لكنه لم يوفق في ذلك بعد أن أبدع الكسار وتصدى للجزائية.

المدرب الارجنتيني رامون دياز أخطأ في بعض تغييراته عندما بالغ في التراجع للخلف واللعب على المرتدات وهو ما تسبب في ضغط اتفاقي على المرمى الهلالي، لكن دياز في المقابل جدد علاقته مع الانتصارات بتحقيقه الفوز الثامن له وال١٣ للهلال الذي أحكم قبضته على الصدارة، في المقابل لم يكن “فارس الدهناء” سيئاً خصوصاً في الشوط الثاني الذي رمى خلاله مدربه الأسباني كارلوس جاريدو بكامل أوراقه الهجومية وأحرج الهلاليين في هذا الشوط، لكن دون الوصول لمرمى الحارس عبدالله المعيوف الذي حافظ على نظافة شباكه.

بعد محاولات كثيرة للوصول الى الشباك كانت في كل مرة تصطدم بيقظة الكسار تمكن لاعب الوسط الأوروغوياني نيكولاس ميليسي من الوصول للشباك وسجل أول اهدافه بالشعار الأزرق بعد أن تلقى تمريرة رائعة من لاعب الوسط سالم الدوسري وضعته امام المرمى لم يتردد في تسجيلها هدفاً اولاً “٣٢”.