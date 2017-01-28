“مارك زوكربرج” يُوجّه انتقادات لإدارة ترامب بشأن سياسة الهجرة

وكالات – فجر

انتقد مارك زوكربرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” سياسة الهجرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بما تتضمنه من حظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة وترحيلهم منها.

وقال زوكربرج أمس الجمعة “بالتوقيت المحلي لأمريكا” على حسابه في فيسبوك: “الولايات المتحدة أمة تتكون من مهاجرين، وعلينا أن نكون فخورين بذلك”، وأشار زوكربرج إلى الأصول التي ينحدر منها أجداده الأوائل من ألمانيا والنمسا وبولندا، قائلاً إن والدي زوجته بريسيلا جاءا كلاجئين من الصين وفيتنام إلى الولايات المتحدة، وأضاف مارك أن المراسيم الخاصة بالهجرة التي صدرت مؤخراً أقلقته، مخاطباً جمهوره بالقول: “كما هو الحال بالنسبة لكثيرين منكم”. ودعا زوكربرج فوق ذلك إلى الإبقاء على “الأبواب مفتوحة” أمام اللاجئين والمحتاجين للعون، متسائلاً عن حال الولايات المتحدة لو جرى منع اللاجئين قبل عقود من دخول الولايات المتحدة، وأوضح مؤسس فيسبوك أنه حين كان يعمل مدرساً بمدرسة محلية قبل عدة أعوام كان من بين أفضل تلاميذه أطفال لمهاجرين غير شرعيين وبدون أوراق ثبوتية، مؤكداً بالقول: “هؤلاء أيضاً هم مستقبلنا”.