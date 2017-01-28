“السودان” يأسف لإدراج مواطنية ضمن الممنوعين مندخول الولايات المتحدة

وكالات – فجر

عبرت الخارجية السودانية اليوم السبت عن “الأسف” لإدراج السودانيين في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر، “تعرب وزارة الخارجية عن أسفها لتضمين المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بتاريخ السابع والعشرين من يناير2017″، وأضاف بيان الخارجية السودانية أنه “لمن المؤسف حقاً أن القرار جاء متزامناً مع إنجاز البلدين لخطوة تاريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأميركية عن السودان”، وأكد البيان السوداني من جهة ثانية استمرار تعاون السودان مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وجاء في البيان “واتساقاً مع المواقف المشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يهدد البلدين، ومع الهدف المشروع لحماية المواطنين من الإرهاب والاجرام، فإن وزارة الخارجية تؤكد التزام السودان بسياسة الارتباط البناء بين البلدين، وستواصل حوارها مع الحكومة الاميركية والتعاون مع الأجهزة المختصة”.