دخول كل الفصائل و المسميات بتعز تحت الألوية العسكرية

متابعات – فجر

أقر اجتماع برئاسة قائد محور تعز اللواء ركن خالد فاضل، اليوم السبت، إلغاء مسميات الفصائل وكل الشعارات ابتداءاً من اليوم، والإنضواء تحت الألوية العسكرية في المحافظة وذلك حرصاً وتعزيزاً لوحدة الهدف وتجسيداً لمبادئ القوات المسلحة.

وضم الاجتماع وكيل المحافظة عارف جامل ومدير شرطة تعز العميد محمود المغبشي وعدد من قادة فصائل المقاومة، وأقر الاجتماع أيضاً تسليم المدعو صهيب المخلافي إلى عمليات المحور وإحالته للجهات الأمنية.

وشدد الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود من أجل التخلص من المليشيات الانقلابية والمشروع الإيراني الذي يستهدف استقرار اليمن.