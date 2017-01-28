الاتحاد بتغلب على الوحدة في دوري جميل ويُصنّف ثالثًا

متابعات – فجر

اقتنص “العميد” ثلاث نقاط مهمة وصحح مساره في دوري جميل بعد تعثره في الجولة الماضية، حيث تغلب على الوحدة واستغل تعثر النصر ليخطف منه المركز الثالث ب٣٥ نقطة، وقص المهاجم المنتقل حديثاً ربيع السفياني تذكرة عبوره إلى قلوب الاتحاديين بتسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ٤٤ بعد أن تابع كرة ارتدت من الحارس عبدالله آل عراف ووضعها في الشباك، ورغم الغيابات الكبيرة في صفوفه إلا أن المدرب التشيلي خوسيه سييرا أكد مجدداً على قيمته عندما نجح في المهمة الصعبة وخرج من المواجهة بالنقاط الثلاث.

أما الوحدة فلعب مدربه المصري عادل عبدالرحمن بحسب إمكانياته وحاول قهر ظروف “الفرسان” التي تتمثل في غياب عدد من اللاعبين في مقدمتهم الثلاثي الأجنبي الذي تعاقدت معه الإدارة ولم تسجله بسبب وجود التزامات مادية على النادي، إلا أنه لم يفلح في ذلك وتلقى الفريق على يده الخسارة ١١ في الدوري، وبقي في المركز قبل الأخير ب١٣ نقطة، واستمر في نفقه المظلم كونه أحد الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

المباراة شهدت في الوقت بدل الضائع إشهار الحكم صالح الهذلول البطاقة الحمراء في وجه لاعب وسط الوحدة منصور النجار “٩٠+٢”.