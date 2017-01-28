مهاجم الهلال عمر خربين أساسيا أمام الاتفاق

متابعات – فجر :

يشارك المهاجم السوري المنضم مؤخرا لصفوف نادي الهلال عمر خربين في لقاء الهلال مساء اليوم السبت أمام الاتفاق ضمن دوري جميل في الجولة 16 في التشكيلة الأساسية للقاء.

واعتمد مدرب الفريق رامون دياز على المهاجم المنضم مؤخرا من نادي الظفرة الإماراتي في أول مشاركة له بعد أن تعاقدت معه الإدارة الهلالية، وسيشارك خربين مساء اليوم بجانب البرازيلي ليوناردو بوناتيني، ومن خلفهم نواف العابد وسالم الدوسري وعبدالله عطيف والاورجوياني نيوكولاس ميليسي، ويأتي في خط الدفاع ياسر الشهراني وأسامة هوساوي ومحمد جحفلي ومحمد البريك، وفي حراسة المرمى عبدالله المعيوف.