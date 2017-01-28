“Heart” هاتف جديد من نوكيا.. قريباً

متابعات – فجر :

رصد موقع “جي إس إم” الهندي هاتفاً جديداً تابعاً للعلامة التجارية “نوكيا” على موقع نتائج الاختبارات benchmark ، حيث يمكن أن يكون أحد الهواتف الجديدة التي تستعد الشركة للإعلان عنها، ويعتبر هذا الهاتف نسخة منخفضة المواصفات من هاتف نوكيا 6.

ووفقاً للتقرير الحديث، فإن الهاتف يأتي مدعوماً بمعالج من نوعية Qualcomm Snapdragon 430، وفيما يتعلق بباقي المواصفات فهي منخفضة للغاية، كما أوضح موقع GFXBench لاختبارات قدرات الأداء، فإن الهاتف سيحمل الاسم الكودي Heart، ويوفر شاشة 5.2 بوصة بدقة عرض 720 بيكسل، وكاميرا خلفية 12 أو 13 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية 8 ميجا بيكسل.

ويمتلك الهاتف أيضاً ذاكرة وصول عشوائي “رام” 2 جيجا بايت وذاكرة داخلية 16 جيجا بايت، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0، وحتى الآن لا توجد مزيد من التفاصيل حول الهاتف، لكن بالنظر إلى هذه المواصفات فمن المنتظر أن يكون الهاتف أرخص من نوكيا 6، حيث من المنتظر أن يتراوح سعر نسخة Heart بين 150 إلى 200 دولار.