منع أسرة عراقية في مطار القاهرة من السفر إلى الولايات المتحدة

متابعات – فجر :

منعت أسرة عراقية من السفر من القاهرة إلى نيويورك السبت غداة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود على سفر مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة، بحسب مسؤولين في مطار القاهرة.

وأوضح المسؤولون أن الأسرة المؤلفة من أب وزوجته وطفلين كانت قد حجزت مقاعد على طائرة مصر للطيران المتجهة من العاصمة المصرية إلى نيويورك إلا انه تم إبلاغهم أنهم لا يمكنهم الصعود إلى الطائرة بسبب القرار الأميركي الجديد.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة قرارا تنفيذيا يعلق قدوم اللاجئين ويفرض قيودا مشددة على المسافرين من سبع دول هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وأعلن ترامب أن القرار الذي كان من الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين المتطرفين”.

ولم يتسن الحصول على توضيحات على الفور من شركة مصر للطيران، كما لم ينشر على موقع الشركة أي تحديث يتعلق بقواعد السفر إلى الولايات المتحدة.