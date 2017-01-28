استخراج 11 ترخيصاً للسيارات الغذائية المتنقلة للرجال والنساء بالشرقية

متابعات – فجر :

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن عدد التصاريح التي منحها للسيارات الغذائية المتنقلة بلغ ١١ تصريح للرجال والنساء، وذلك بعد اعتماد لائحة السيارات الغذائية المتنقلة الجديدة قبل عامين.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان ، أن بلدية وسط الدمام شرعت خلال الفترة الماضية في إصدار أول ترخيص مهني لسيارة غذائية متنقلة بنطاق أمانة المنطقة الشرقية، بعد أن تم توفير جميع المتطلبات والاشتراطات الصحية بداخلها على أعلى مستوى عالمي؛ لتكون واجهة مشرفة بالسياحة في المنطقة، وتليق بحاضرة الدمام.

وقال الصفيان إن نشاط السيارات الغذائية الجديد لاقى إقبالا كبيرا وبخاصة في الأماكن السياحية والتي تستقطب الكثير من الزائرين والسائحين، لافتا الى أنه وبعد نجاح هذا النشاط تم تعميمه حاليا ليشمل جميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة، موضحا بأن إجمالي عدد التصاريح التي تمً منحها بلغ ١١ تصريح.

وأضاف الصفيان إن اللائحة حددت أعداد ومواقع تواجد السيارات في نطاق حاضرة الدمام والذي يهدف إلى خدمة والتسهيل على المواطنين والمقيمين والسائحين من داخل وخارج المنطقة وحصولهم على أفضل الخدمات.

إلى ذلك كشف مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور عبدالرحمن الشهيل، أنه تم إلزام جميع ملاك السيارات الغذائية بتوفير كامل اشتراطات السلامة من خلال الالتزام باللائحة وتطبيق جميع الشروط الصحية، إضافة إلى ضرورة جمالية السيارات المتقدمة للحصول على تراخيص وتوفير موقع ومستودع لتخزين المواد الغذائية حيث يمنع تخزينها بداخل السيارة بشكل مطلق؛ تفاديا لتلف سوء التخزين للمواد الغذائية، وأن يكون لدى العاملين شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض.

وأضاف الشهيل إن هذا يأتي على سلم أولويات الامانة من خلال الاهتمام بصحة المواطن والمقيم، إضافة إلى أن الأمانة تعمل على الاهتمام بالجانب السياحي، من خلال تقديم خدمات سياحية مميزة، وخاصة سيارات المواد الغذائية التي تعمل في الواجهات البحرية؛ نظراً لأنها تعكس السياحة الحقيقية للمنطقة، مشدداً على أن اللائحة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في هذا المجال، لافتا إلى أنه تم تحديد عدد من الاشتراطات الصحية المطلوبة للحصول على ترخيص السيارة الغذائية.