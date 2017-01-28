وفاة الممثل البريطاني جون هورت عن عمر يناهز 77 عاماً

متابعات-فجر:

توفي الممثل البريطاني جون هورت الذي اشتهر بأفلام مثل “إلفنت مان” و”إيليين” عن 77 عاما جراء إصابته بسرطان البانكرياس.

وقد شارك هورت أيضا في أفلام مثل “هاري بوتر” و “1984”. وتقمص جون هورت آخر دور له في شخصية الأب ريتشارد ماكسورلي في فيلم “جاكي” حول السيدة الأمريكية الأولى السابقة جاكي كينيدي الذي بدأ عرضه في ديسبمر.

ورشح للفوز مرتين بجائزة أوسكار عن دوره في فيلم “ميدنايت إكسبرس” (1978) وفي فيلم “إلفنت مان” بعد سنتين على ذلك.

وكوفئ على دوره الثانوي في “ميدنايت اكسبرس” بجائزة بافتا وهي المكافآت السينمائية والتلفزيونية السنوية في بريطانيا قبل أن يفوز بجائزة غولدن غلوب لأفضل دور ثانوي.

وقد أكد وكيل أعماله تشارلز ماكدونالد وفاته لوكالة الأنباء البريطانية “بي إيه”.

ولد جون هورت في 22 يناير 1940 قرب تشيسترفيلد في وسط إنكلترا وكان متجها للعمل كأستاذ رسم. إلا أنه انضم في نهاية المطاف إلى أكاديمية التمثيل العريقة في لندن قبل أن يبدأ مسيرته في إنتاجات بريطانية في الستينات.

وانطلقت حياته الفنية فعليا في نهاية السبعينات مع أدوار متتالية في “ميدنايت إكسبرس” و”ايليين”.

وقد مثل هورت في 140 فيلما وكانت تسند إليه خصوصا أدوار ثانوية. وشارك في الكثير من المسلسلات التلفزيونية من بينها “دكتور هو”.

وكان يتمتع بشهرة كبيرة في بريطانيا حيث فاز بأربع جوائز بافتا. وقد نال لقب سير من الملكة العام 2014.

إلا أنه تخلى في يوليو الماضي عن المشاركة في مسرحية نزولا عند نصيحة أطبائه .