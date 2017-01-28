وزير العدل يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الولاية على أموال القاصرين

واس -فجر

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم اجتماعاً أمس الأول، برئاسة معالي وزير العدل رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور معالي رئيس الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا وأعضاء مجلس الإدارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويضم مجلس إدارة الهيئة الأعضاء،الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي والمهندس عبدالله بن سعيد المبطي والدكتور أحمد بن يحيى الفيفي والدكتور محمد بن سعود العصيمي والمهندس سعد بن ابراهيم المعجل وعبدالرحمن بن فهد الجبر، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان والمهندس عبدالعزيز بن حمد الجميح وياسين خالد خياط .